Во Львове пластические хирурги сформировали внешнее ухо 12-летнему пациенту из Азербайджана.
У мальчика был врожденный порок — микротия (отсутствие наружного уха), рассказал заведующий Центра термической травмы и пластической хирургии 8-й городской клинической больницы, пластический хирург Василий Савчин.
Операция длилась пять часов. С реберной дуги пациента врачи взяли хрящ и из него сформировали ухо.
Это лишь первый этап операции, через год мальчику проведут еще одну. После этого он сможет навсегда забыть о дефекте.
Хирурги из Львова выработали свою методику проведения таких оперативных вмешательств, в связи с этим для проведения таких реконструктивных операций к ним приезжают пациенты не только из Украины, но и из-за границы.
Операции во Львове
Врачи Львовской городской детской клинической больницы объявили набор пациентов для проведения микрохирургических операций на ухе.
Они пройдут с участием врачей из Бельгии.
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Источник: ZAXID.NET