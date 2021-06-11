Во Львове пластические хирурги сформировали внешнее ухо 12-летнему пациенту из Азербайджана.

У мальчика был врожденный порок — микротия (отсутствие наружного уха), рассказал заведующий Центра термической травмы и пластической хирургии 8-й городской клинической больницы, пластический хирург Василий Савчин.

Операция длилась пять часов. С реберной дуги пациента врачи взяли хрящ и из него сформировали ухо.

Это лишь первый этап операции, через год мальчику проведут еще одну. После этого он сможет навсегда забыть о дефекте.

Хирурги из Львова выработали свою методику проведения таких оперативных вмешательств, в связи с этим для проведения таких реконструктивных операций к ним приезжают пациенты не только из Украины, но и из-за границы.

Операции во Львове

Врачи Львовской городской детской клинической больницы объявили набор пациентов для проведения микрохирургических операций на ухе.

Они пройдут с участием врачей из Бельгии.

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Источник: ZAXID.NET