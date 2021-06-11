Производители пива, даже крафтового, утверждают, что отравиться этим пенным напитком невозможно, а современные технологии пастеризации и фильтрации вкупе с холодильными установками для хранения делают пиво безопасным. Спорить со специалистами не будем, им виднее.

Но продукт попадает к конечному потребителю через множество звеньев: перевозчики, продавцы пивных палаток, частные распространители (те, кто в жару торгует напитком нелегально, не имея лицензии). Вот здесь и возникает опасность.

— Неправильный режим хранения, грязные краны при торговле пивом на розлив, антисанитария в местах употребления пива могут привести к размножению патогенной микрофлоры в напитке, что чревато расстройством органов желудочно-кишечного тракта у людей с ослабленной иммунной системой, — говорит врач-терапевт, нарколог Марина Ерина.

Симптомы пищевого отравления:

Диарея.

Рвота.

Боли в желудке.

Общая слабость.

Повышение температуры тела.

Лечение

Промывание желудка.

Обильное питье и искусственно вызванная рвота (до чистой воды).

Прием сорбентов.

После лечения такого отравления, пиво не рекомендуется пить в течение двух-трех недель.

Таким образом, разовое расстройство пищеварительной системы может пройти практически бесследно. Но есть моменты, которые не стоит сбрасывать со счетов любителям пива.

Внимание, токсины!

Кроме патогенов, напиток могут испортить токсины, пестициды, продукты жизнедеятельности плесневых грибов, которые могут попасть в напиток из солода. На производстве его обязательно дезинфицируют, и грибки уничтожаются, а вот токсические вещества остаются. При регулярном употреблении пива они накапливаются в организме, и могут выстрелить острым воспалением внутренних органов, которое и принимают за отравление.

Поджелудочная не переносит даже пиво

Большинство видов пива содержат три-пять процентов алкоголя. Максимальное количество — восемь процентов. Но поджелудочная железа не переносит даже столько. При постоянном употреблении пива она подвергается негативному его воздействию, в итоге ее терпение заканчивается, и она сигнализирует об этом обострением панкреатита.

По словам гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Элеоноры Саркисовой, с такой реакцией поджелудочной железы нужно сразу же обращаться к врачу. Только он может определить, насколько серьезно поврежден орган, и назначить лечение. И первым советом будет – отказ от любого алкоголя, в том числе и пива.

Признаки повреждения поджелудочной железы:

Тошнота и рвота до желчи.

Метеоризм, вздутие живота, диарея.

Кал становится похожим на глину.

Опоясывающая боль или боль в левом или правом боку, не поддающаяся действию анальгетиков.

Полное отсутствие аппетита.

Сухость во рту, изжога.

Слабость и потливость.

Бледность кожи.

Повышение температуры тела.

Чтобы возникла такая реакция, нужно подпаивать поджелудочную на протяжении трех-пяти лет.

— Но хроническая интоксикация не всегда является причиной болезни, — говорит врач-нарколог. – Если выпить слишком много пива разово, то также может возникнуть токсический шок. И пострадать при этом может не только поджелудочная, но и почки.

Почки с пивом не дружат

Любой уролог подтвердит, что пиво убивает почки.

Даже небольшая разовая доза алкоголя, а пиво – алкогольный напиток, вы помните, вызывает увеличение в моче количества белка. Допустимая норма – 140 мг/л. При частом употреблении пива и в больших количествах показатели белка зашкаливают. Постоянная интоксикация приводит к тому, что почки начинают спасать своего хозяина и выводить токсины с повышенной силой. Но если хозяин продолжает вливать в себя пиво, то почки выдыхаются. Нарушение их работы приводит к отравлению организма.

Лечение

При повреждении почек нужно сдать анализ мочи и идти к урологу.

Употребление любого алкоголя сразу нужно исключить. Препараты могут назначить только специалисты.

Если на ранней стадии болезни исключить алкоголь, то есть вероятность, что органы восстановятся.

Украина занимает 7-е место в рейтинге по употреблению алкогольных напитков. У нас, по данным Euromonitor, в среднем в неделю потребляют чуть менее 4-х порций алкоголя или 176 мл крепких напитков.