Музыку перед сном слушает большинство людей. Просто для того, чтобы расслабиться. Но помогает ли это спокойно спать? Этому было посвящено недавнее исследование американского ученого из Университета Бэйлора в США.

А началось все с того, что исследователь сна Майкл Скаллин однажды понял, что просыпается посреди ночи с песней, застрявшей в его голове. В этом наблюдении он увидел возможность изучить, как музыка, и особенно застрявшие песни, могут повлиять на режим сна.

Ученый исследовал взаимосвязь между прослушиванием музыки и сном, сосредоточив внимание на малоизученном механизме: непроизвольных музыкальных образах или ушных червях, когда песня или мелодия повторяется в сознании человека снова и снова.

Обычно это случается во время бодрствования, но Скаллин обнаружил, что такое также может происходить при попытке уснуть.

— Наш мозг продолжает обрабатывать музыку, даже когда она не играет, в том числе, очевидно, когда мы спим, — говорит Майкл Скаллин.

Все знают, что слушать музыку приятно. Но чем больше вы ее слушаете, тем больше вероятность, что вы поймаете ушного червя перед тем, как погрузиться в сон. Когда это произойдет, скорее всего, ваш сон пострадает, замечает исследователь.

Любопытно, что, по его наблюдениям, некоторая инструментальная музыка с большей вероятностью вызывает ушных червей и нарушает качество сна, чем лирические композиции.

Избавиться от ушных червей поможет занятие познавательной деятельностью: полное сосредоточение внимания на задаче, проблеме или действии.

Перед сном, вместо того, чтобы смотреть телевизор или играть в видеоигры, Скаллин предлагает потратить пять-десять минут на то, чтобы написать список дел и изложить мысли на бумаге.

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