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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Слушать музыку перед сном не самая полезная привычка — исследование

музыка перед сном

Музыку перед сном слушает большинство людей. Просто для того, чтобы расслабиться. Но помогает ли это спокойно спать? Этому было посвящено недавнее исследование американского ученого из Университета Бэйлора в США.

А началось все с того, что исследователь сна Майкл Скаллин однажды понял, что просыпается посреди ночи с песней, застрявшей в его голове. В этом наблюдении он увидел возможность изучить, как музыка, и особенно застрявшие песни, могут повлиять на режим сна.

Ученый исследовал взаимосвязь между прослушиванием музыки и сном, сосредоточив внимание на малоизученном механизме: непроизвольных музыкальных образах или ушных червях, когда песня или мелодия повторяется в сознании человека снова и снова.

Обычно это случается во время бодрствования, но Скаллин обнаружил, что такое также может происходить при попытке уснуть.

— Наш мозг продолжает обрабатывать музыку, даже когда она не играет, в том числе, очевидно, когда мы спим, — говорит Майкл Скаллин.

Все знают, что слушать музыку приятно. Но чем больше вы ее слушаете, тем больше вероятность, что вы поймаете ушного червя перед тем, как погрузиться в сон. Когда это произойдет, скорее всего, ваш сон пострадает, замечает исследователь.

Любопытно, что, по его наблюдениям, некоторая инструментальная музыка с большей вероятностью вызывает ушных червей и нарушает качество сна, чем лирические композиции.

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Избавиться от ушных червей поможет занятие познавательной деятельностью: полное сосредоточение внимания на задаче, проблеме или действии.

Перед сном, вместо того, чтобы смотреть телевизор или играть в видеоигры, Скаллин предлагает потратить пять-десять минут на то, чтобы написать список дел и изложить мысли на бумаге.

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Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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