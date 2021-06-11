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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Дело не в сладкой крови: ученый объяснил, почему кусают комары

Малярія

Почему кусают комары — одних людей чаще, других не замечают вообще? На этот вопрос попытался ответить британский ученый, доцент биологии Стаффордширского университета Ричард Халфпенни в своем научном эссе.

По его словам, насекомых привлекает естественная флора кожи. При этом важными являются ряд факторов — углекислый газ, бактерии и грибки.

Как отмечает ученый, насекомых привлекает углекислый газ, который выделяет человек, но сам CO₂ не сигнализирует им о том, будет ли этот хозяин вкусным.

— Для этого необходима естественная кожная флора, состоящая из непатогенных бактерий и грибков. Бактерии и грибки собираются в порах кожи и фолликулах волос и излучают своего рода запахи, которые показывают комарам, стоит ли укусить, — говорится в эссе Ричарда Халфпенни.

Кроме того, важные факторы — место, где живет человек, что он ест и пьет, чем моет тело и стирает одежду.

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При этом ученый развенчивает мифы о сладкой крови, светлой кожи и специфическом поте, с которыми принято связывать привлекательность некоторых людей для комаров.

Также он отмечает, что не стоит употреблять в пищу чеснок, лук, уксус, это не поможет отпугнуть насекомых.

Опасность малярии

Укусы комаров опасны для человека тем, что он может заболеть малярией.

Ведь именно малярийные комары переносят заболевание.

Подробнее о малярии читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Conversation

Фото: Depositphotos

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