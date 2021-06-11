Китайские ученые собрали геномы коронавируса, которые встречаются у летучих мышей в дикой природе, один из них — очень похож на вариант, который спровоцировал пандемию.

Специалисты Шаньдунского университета отобрали образцы у небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Они проверили мочу и фекалии, а также взяли мазки изо рта животных.

— В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2, — написали исследователи в отчете.

По их словам, один был генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2, который спровоцировал нынешнюю пандемию. Образец под названием RpYN06 взят у вида подковообразных летучих мышей под названием Rhinolophus pusillus.

Это — наиболее близкий штамм к SARS-CoV-2, за исключением генетических различий в шиповидном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.

— Вместе с вирусом, связанным с SARS-CoV-2, собранным в Таиланде в июне 2020 года, эти результаты ясно демонстрируют, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах могут встречаться с относительно высокой частотой, — дополнили ученые.

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Происхождение коронавируса

Уже больше года жизнь людей на планете изменилась из-за распространения коронавируса.

Однако исследователям до сих пор не удалось выяснить, где и как он появился.

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Источник: CNN, Cell