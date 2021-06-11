На следующих выходных в Киеве будет изменен алгоритм работы центра массовой иммунизации населения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 11 июня 2021 года.

— Чтобы записаться на прививку от коронавируса, нужно зайти по ссылке на сайт сервиса helsi.me и выбрать желаемый день и время вакцинации. Подтверждение записи получите СМС-сообщением. Его нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дія, — сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, больше времени процесс занимает у тех горожан, которые не заключили декларацию с семейным врачом.

— Приходится заполнять необходимые документы, тратится не семь минут, а полчаса, — добавил мэр.

Центры вакцинации

В Киевской области откроют новые центры массовой вакцинации.

Они будут расположены в Броварах и Белой Церкви.

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