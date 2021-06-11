В Германии запустили цифровой сертификат Covid-вакцинации

В Германии с 10 июня начали вводить цифровой сертификат вакцинации CovPass. Его смогут получить люди, которые полностью привились от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан.

— Главная цель — чтобы этот сертификат вакцинации могли считывать также и в Хельсинки, Амстердаме и на Майорке. Этим самым мы как Евросоюз также устанавливаем стандарты для международных путешествий, — отметил он.

По словам министра, сертификат можно будет использовать для поездок внутри ЕС уже в июле. Жители страны уже могут скачать приложение CovPass.

В Минздраве добавили, что цифровой сертификат не заменит бумажный, который уже действует в Германии, а станет его дополнением.

Подать запрос на получение цифрового сертификата жители Германии смогут в центрах вакцинации или у семейных врачей, где им делали вторую прививку.

Также центры вакцинации будут присылать цифровые ключи тем, кто вакцинировался. С помощью них можно загрузить в мобильное приложение цифровой сертификат вакцинации. Его можно будет получить в аптеках, предоставив подтверждение получения прививок и документ, удостоверяющий личность.

1 июня 2021 года систему цифровых сертификатов вакцинации уже запустили шесть стран ЕС: Болгария, Чехия, Дания, Греция, Хорватия и Польша.

Кроме того, Европейский парламент утвердил введение паспортов вакцинации против коронавируса. Новая система начнет действовать в Европейском Союзе с 1 июля 2021 года и будет в силе в течение 12 месяцев.