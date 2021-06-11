В мире уменьшилось производство пластика из-за пандемии Covid-19

В мире из-за экономического кризиса, которую вызвала пандемия коронавируса, в 2020 году сократилось производство пластика на 0,3%, по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил глава торговой ассоциация производителей пластика PlasticsEurope Эрик Кене во время пресс-конференции 10 июня.

Он утверждает, что в 2020 году в мире в целом произвели 367 млн тонн пластика, по сравнению с 368 млн тонн годом ранее. Уменьшение производства пластика Кене связывает с влиянием Covid-19 на экономику.

В то же время производство медицинского пластика во время пандемии не возросло. Оно составляло лишь 1,5-2% всего производимого пластика. А падение производства связано с отказом от упаковочных и автомобильных материалов.

По словам Кене, в регионах отличается ситуация с производством пластика. Например, в Европе в 2020 году произвели 55 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем в 2019. В то же время в Китае увеличилось производство на примерно 1%.

Это лишь третий случай с начала ХХ века, когда производство пластика сократилось, а не выросло. Предыдущие два раза пришлись на экономические кризисы 1973 и 2008 годов.

Запрет пластиковых пакетов в Украине

Верховная Рада Украины практически полностью запретила распространение пластиковых пакетов в Украине. Теперь нельзя использовать тонкие, сверхтонкие и оксо-биоразлагаемые пакеты. Фасовочные пакеты, используемые в магазинах, также будут запрещены к бесплатному распространению.

Толстые пакеты 50 микрометров запрещены для бесплатной раздачи. А вот те, которые изготовлены из крахмального сырья, распространять можно.

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Источник: AFP