Свыше 90% новых заболеваний Covid-19 в Великобритании вызваны индийским штаммом коронавируса. О этом со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока сообщил телеканал Sky News.

Глава Минздрава не сообщает о намерениях правительства ввести, в связи со сложившейся ситуацией, новый локдаун. При этом он озвучил необходимость модифицировать под новые обстоятельства существующие Covid-вакцины, если они не проявят себя достаточно эффективно против атаки индийского штамма, который ВОЗ обозначила как Дельта.

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В качестве приоритетной цели на ближайшие 100 дней Мэтт Хэнкок обозначил острую необходимость в разработке новых методов лечения и диагностики заболеваний, вызванных индийским вариантом Covid-19, на 40% более заразного в сравнении с британским штаммом.

Глава Минздрава Великобритании не исключил возможности продления ограничительных мер, которые планировалось снять с 21 июня 2021 года.

Отмечается, что за время пандемии Covid-19 в стране было зафиксировано больше 4,5 млн случаев заражений коронавирусом, более 120 тыс человек скончались, около 4,2 млн выздоровели.

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Источник: Sky News