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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Индии мукормикоз подтвердили у более 30 тыс. людей

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В Индии мукормикозом (черной плесенью) заболели уже более 30 тыс. человек.

О 31 216 случаях заболевания информирует телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.

В то же время 2 109 человек умерли от мукормикоза за все время.

Согласно данным источников телеканала, рост количества больных спровоцирован острой нехваткой противогрибкового препарата.

Симптомы мукормикоза

По информации специалистов, главные симптомы мукормикоза похожи на те, которые фиксируются при бронхитах, пневмониях с выделением мокроты, слизи.

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Также реагирует и желудочно-кишечный тракт — наблюдаются вздутие, боль в желудке и кишечнике, диарея. Кроме того, развивается некроз тканей с характерными для него изменением цвета кожной поверхности и выделением гноя.

Подробнее о симптомах мукормикоза читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: NDTV

Фото: Depositphotos

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