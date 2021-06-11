Где будут работать центры вакцинации 12 и 13 июня в Украине — СПИСОК

В эти выходные, 12 и 13 июня, в Украине прививки против коронавируса будут делать в 50 центрах массовой вакцинации против Covid-19. Они будут работать в 15 областях страны.

В них будут прививаться граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении Дія или через контакт-центр Минздрава.

Где будут работать центры вакцинации

в Днепропетровской области — 13 центров. 12 в Днепре и один в Кривом Роге;

во Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;

в Херсонской области — три центра в Херсоне;

в Киевской области — три центра. Два в Белой Церкви, один в Броварах;

в Черновицкой области — два центра в Черновцах;

в Хмельницкой области — два центра. По одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;

в Тернопольской — один центр в Тернополе;

в Ровенской области — один центр в Ровно;

в Винницкой области — один центр в Виннице;

в Кировоградской области — один центр в Кропивницком;

в Житомирской области — один центр в Житомире;

в Черкасской области — один центр в Черкассах;

в Харьковской области — один центр в Харькове;

в Киеве — один центр.

Вакцинацию будут проводить мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 10 июня в Украине от коронавируса прививали 54 329 человек: первую дозу вакцины получили 30 744 человека, вторую дозу – 23 585 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них первую дозу получили 1 395 310 человек, полностью иммунизированы – 204 038 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).