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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Украине на выходных заработает более 50 центров вакцинации

вакцинація

В эти выходные, 12 и 13 июня, в Украине прививки против коронавируса будут делать в 50 центрах массовой вакцинации против Covid-19. Они будут работать в 15 областях страны.

В них будут прививаться граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении Дія или через контакт-центр Минздрава.

Где будут работать центры вакцинации

  • в Днепропетровской области — 13 центров. 12 в Днепре и один в Кривом Роге;
  • во Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
  • в Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;
  • в Херсонской области — три центра в Херсоне;
  • в Киевской области — три центра. Два в Белой Церкви, один в Броварах;
  • в Черновицкой области — два центра в Черновцах;
  • в Хмельницкой области — два центра. По одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;
  • в Тернопольской — один центр в Тернополе;
  • в Ровенской области — один центр в Ровно;
  • в Винницкой области — один центр в Виннице;
  • в Кировоградской области — один центр в Кропивницком;
  • в Житомирской области — один центр в Житомире;
  • в Черкасской области — один центр в Черкассах;
  • в Харьковской области — один центр в Харькове;
  • в Киеве — один центр.

Где будут работать центры вакцинации 12 и 13 июня в Украине — СПИСОК

Вакцинацию будут проводить мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 10 июня в Украине от коронавируса прививали 54 329 человек: первую дозу вакцины получили 30 744 человека, вторую дозу – 23 585 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них первую дозу получили 1 395 310 человек, полностью иммунизированы – 204 038 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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