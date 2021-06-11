В мире не улучшается ситуация с коронавирусом, на планете фиксируют новые случаи болезни. Несмотря на это, некоторые страны начинают ослаблять карантинные меры.

Согласно данным ВОЗ, в целом в мире подтвердили более 174 млн случаев коронавируса, умерли за время пандемии свыше 3,7 млн людей.

В Украине по состоянию на 11 июня 2021 года зафиксировали 2 221 427 больных Covid-19, всего в стране — 51 577 летальных исходов.

Карантин в Украине и мире

Вся Украина перешла в зеленую зону эпидопасности.

Наблюдается ослабление карантина и в других странах. В частности, в США разрешили не носить защитные маски на открытых площадках аэропортов и вокзалов.

Вакцины против коронавируса

На планете фиксируется дефицит препаратов против коронавируса. В связи с этим власти Великобритании заявили, что страна передаст 100 млн доз вакцин более бедным государствам. Их начнут доставлять в ближайшие несколько недель.

А в США продолжаются исследования вакцин. Так, биотехнологическая компания Novavax уже на следующей неделе планирует получить результаты третьей фазы испытания своего вещества.

Вакцинация от коронавируса

В мире продолжается иммунизация населения от коронавируса. Вакцинированным людям выдают паспорта, подтверждающие этот факт.

Так, в Германии начали вводить цифровой сертификат вакцинации CovPass.

А в Украине продолжают работать центры массовой иммунизации. Чтобы сделать их работу еще более эффективной, будет меняться алгоритм работы. В частности, власти Киева приняли такое решение.

— Чтобы записаться на прививку от коронавируса, нужно зайти по ссылке на сайт сервиса helsi.me и выбрать желаемый день и время вакцинации. Подтверждение записи получите СМС-сообщением. Его нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дія, — сказал Виталий Кличко.

Коронавирус в Украине

В стране немного снизился показатель суточного прироста больных коронавирусом.

За сутки заболели 1 603 человека.

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