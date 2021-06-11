Вакцину против коронавируса от компании Pfizer одобрили для применения среди подростков от 12 лет в Бразилии.
Решение приняло агентство санитарного надзора страны Anvisa.
— Anvisa разрешило применение вакцины Comirnaty компании Pfizer для детей в возрасте от 12 лет и старше, — говорится в сообщении органа.
Ранее вещество использовали на территории государства для иммунизации людей от 16 лет и старше.
Вакцинация против коронавируса
В мире прививки против коронавируса делают с декабря 2020 года.
Сначала на планете вакцинировали людей, которые находятся в группе риска — медиков, военных, сотрудников образовательной сферы, а также пенсионеров. Теперь переходят к другим возрастным группам.
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Источник: Anvisa