Вакцину против коронавируса от компании Pfizer одобрили для применения среди подростков от 12 лет в Бразилии.

Решение приняло агентство санитарного надзора страны Anvisa.

— Anvisa разрешило применение вакцины Comirnaty компании Pfizer для детей в возрасте от 12 лет и старше, — говорится в сообщении органа.

Ранее вещество использовали на территории государства для иммунизации людей от 16 лет и старше.

Вакцинация против коронавируса

В мире прививки против коронавируса делают с декабря 2020 года.

Сначала на планете вакцинировали людей, которые находятся в группе риска — медиков, военных, сотрудников образовательной сферы, а также пенсионеров. Теперь переходят к другим возрастным группам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Anvisa