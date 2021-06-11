Совет графства Оксфордшир недавно объявил о планах стать первым графством в Англии, официально запретившим курение — это означает, что к 2025 году курящих местных жителей останется менее 5% по сравнению с 10 % сейчас.

Однако организация по защите прав курильщиков Forest уже заявляет, что “местные советы не должны заниматься курением, если взрослые решают курить”.

Тем не менее, считают многие, настало время для запрета, который, возможно, является специфически британским: эксплуатировать врожденное смущение курильщиков по поводу привычки, от которой большинство все же хочет отказаться.

Еще недавно тренеры футбольных команд позволяли себе курение во время тренировки. Сейчас клубная политика в молодежных лигах Оксфордшира, Бакингемшира и Беркшира предусматривает запрет на курение в пределах клуба, и родителей, которые любят подымить, просят сделать это украдкой, чтобы дети не думали, что это нормально.

Аналогичная картина наблюдается у школьных ворот по всей стране: директора школ все чаще просят родителей не курить, пока они ждут, чтобы забрать своих детей. И теперь такая тактика распространяется и на игровые площадки.

Ньюкасл и Мидлсбро запретили курение в обеденных зонах на открытом воздухе. В этом году правительство Уэльса запретило курение за пределами больниц, школ и детских садов, а также на детских площадках.

Нынешние запреты отличаются от запретов 2007 года курить в пабах, ресторанах и на рабочих местах. Они направлены не на то, чтобы оградить некурящих, а сигнализируют о социальном неодобрении курения, или, как говорит директор по общественному здравоохранению Оксфордшира Ансаф Азхар , на создание среды, в которой поощряется отказ от курения.

Чем меньше мест, где курильщики чувствуют себя комфортно, и чем больше их привычка отодвигается на задний план, тем точнее выглядит цель в 5%.

К тому же самое большое снижение курения за последнее десятилетие произошло среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Молодежь все чаще либо вейпирует, либо рассматривает курение как атавизм прошлого.

Как только человек бросает курить, они начинают очищаться и самовосстанавливаться, прощая вам все издевательства на протяжении многих лет.