Тополиный пух доставляет не только сугубо внешний дискомфорт. Он может также быть опасным и для нашего самочувствия. Об этом и не только Фактам ICTV рассказал врач-отоларинголог Виктор Братченко.

— Прежде всего тополиный пух представляет собой опасность для людей, страдающих бронхолегочными заболеваниями, в частности, бронхиальной астмой, — отмечаем Виктор Братченко.

Мягко говоря, не рады тополиным метелям и те, кто склонен к аллергической реакции разной степени тяжести на это явление природы.

По словам врача, крайне некомфортно в окружении тополиного пуха чувствуют себя люди с хронической заложенностью носа, характеризующейся воспалением и отеком слизистой в носовых ходах. Пух провоцирует как бы дополнительное раздражение, усугубляя хронические симптомы.

То же самое можно сказать и о тех, у кого диагностированы в носу полипы. Здесь вообще ситуация может серьезно осложниться проблемами с дыханием. У человека слезятся глаза, он беспрерывно чихает, начинает задыхаться.

Иногда тополиный пух негативно сказывается на самочувствии беременных женщин. Замечено, что от специфической тополиной аллергии страдают будущие мамы сыновей. Или если у беременной наблюдается резус-конфликт между матерью и плодом.

Есть и сугубо гигиенический фактор: взлетая с грязных тротуаров и попадая людям в носы и рты, тополиный пух способен таким образом разносить болезнетворные микроорганизмы.

Как защититься

Вот когда нам особенно пригодятся медицинские маски, которые носит весь мир из-за пандемии Covid-19. В помощь нам также противомоскитные сетки на окнах и влажная уборка жилища хотя бы раз в два дня.

Придя с улицы и помыв руки, полезно будет также промыть и нос, еще лучше — с морской солью.

Ну, а бывалые аллергики и без того знают о том, что перед выходом на улицу в тополиную пору следует принять антигистаминные препараты.

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