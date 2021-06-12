Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 12 июня

За сутки в Украине зафиксировали 1 274 новых случаев коронавируса, 69 летальных и 4 905 выздоровлений.

Госпитализировано за сутки 709 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Среди новых заболевших — 40 детей и 53 медработника.

Протестировано за сутки — 54 821 (в том числе, методом ПЦР -26999, методом ИФА — 10910) исследований быстрыми тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16 912, — сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцинация в Украине и мире

В Киеве сегодня открылся единственный в столице Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Там утром в очередях собрались сотни людей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) зафиксировали 275 случаев воспаление сердца у людей 16-24 лет после прививки двумя дозами Pfizer и Moderna. СМИ сообщают, что количество случаев больше, чем ожидалось, однако они все еще редки.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило о том, что вакцина от коронавируса AstraZeneca не рекомендуется гражданам стран ЕС с редким заболеванием крови — синдром капиллярной утечки.

Эта информация должна быть добавлена ​​в описание препарата. Агентство также сообщило, что анализирует сообщения о случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) среди привитых различными вакцинами.

Дания обещала поставить в Украину полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского после его телефонного разговора с премьер-министром Дании.

Украина отстает по масштабам вакцинации от многих европейских стран.

В Германии продлен режим эпидемии национального значения. Бундестаг еще на три месяца ввел карантин в связи с пандемией. 375 депутатов проголосовали за, 218 — против, шестеро воздержались.

Киев по состоянию на утро субботы, 12 июня 2021, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

Источник: Минздрав

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