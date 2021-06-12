Вспышка оспы обезьян в Британии: симптомы болезни и как она распространяется

Общественная служба здравоохранения Уэльса (PHW) выявила два случая оспы обезьян в северном Уэльсе. Медики заявили, что инфекция была завезена из-за рубежа. Оба случая были обнаружены у людей, связанных с домашним хозяйством.
Сейчас проходит мониторинг и отслеживание контактов пациентов. В службе здравоохранения заявили, что риск оспы обезьян для широкой общественности очень низкий.
Как проявляется и распространяется оспа обезьян
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных.
Симптомы оспы у человека схожи с симптомами, которые наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные.
После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, обезьянья вышла на первое место, как патогенное заболевание.
Случаи такой оспы возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.
Симптомы обезьяний оспы
Инкубационный период (период времени от инфицирования до появления симптомов) оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.
У человека прояляються следующие симптомы:
- высокая температура
- головная боль
- мышечные боли
- боль в спине
- увеличение лимфоузлов
- озноб
- истощение
- язвы или сыпь на коже
Сыпь на коже появляется через 1-3 дня после возникновения лихорадки. Сначала она возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела. Чаще всего — на лице (в 95% случаев), а также на ладонях и ступнях (в 75% случаев).
Как диагностируют и лечат оспу обезьян
Вирус диагностирует специалист после обследования, а лечение оспы направлено на облегчение симптомов и проходит в специализированных больницах.
Окончательный диагноз может быть поставлен только по итогам лабораторной диагностики в специализированных учреждениях, где для этого требуется выполнение специфических тестов.
Специфические виды лечения или вакцины от оспы обезьян отсутствуют, однако вспышки этого заболевания поддаются контролю.
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Источник: Northamptonchron