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Дмитро Кудрявцев |

Заболеваемость немного упала: статистика коронавируса в Украине на 12 июня

маска, коронавирус, метро

По состоянию на утро 12 июня 2021 года коронавирусом в Украине заболели 2 222 701 человек.

За последние сутки Covid-19 был диагностирован у 1 274 человек, что немного меньше, чем днем ранее.

За время пандемии в Украине от осложнений коронавируса скончались уже 51 646 граждан страны, за последние 24 часа этот показатель достиг отметки в 69 человек.

В то же время число выздоровевших по состоянию на утро 12 июня выросло на 4 905 человек и достигло отметки 2 125 685.

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С начала распространения вируса было проведено 10 487 410 ПЦР-тестов, 54 821 из которых — за минувшие сутки. Кроме того, с начала вакцинации первую дозу прививки получили уже 1 430 992 человека, 230 420 из которых – прошли полную иммунизацию

За последние сутки во всей Украине было вакцинировано 62 062 человека, из которых 26 382 получили вторую дозу препарата.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киеве (215), а также Харьковской (104), Киевской (102) и Донецкой (84) областях.

  • Киев – 215 случаев
  • Винницкая область — 20 случаев;
  • Волынская область — 39 случаев;
  • Днепропетровская область — 52 случая;
  • Донецкая область — 84 случая;
  • Житомирская область — 26 случаев;
  • Закарпатская область — 29 случаев;
  • Запорожская область — 46 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 16 случаев;
  • Киевская область — 102 случая;
  • Кировоградская область — 14 случаев;
  • Луганская область — 7 случаев;
  • Львовская область — 84 случая;
  • Николаевская область — 45 случаев;
  • Одесская область — 50 случаев;
  • Полтавская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 41 случай;
  • Сумская область — 36 случаев;
  • Тернопольская область — 24 случая;
  • Харьковская область — 104 случая;
  • Херсонская область — 42 случая;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черкасская область — 53 случая;
  • Черновицкая область — 27 случая;
  • Черниговская область — 54 случая.

Ослабление карантина в США

Накануне Американский центр по контролю и профилактике заболеваний принял решение разрешить посещать открытые площадки аэропортов и вокзалов, не одевая защитную маску.

В ведомстве считают, что под открытым небом риск заразиться коронавирусом значительно снижается.

При этом внутри транспорта носить средства индивидуальной защиты все же придется.

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