По состоянию на утро 12 июня 2021 года коронавирусом в Украине заболели 2 222 701 человек.
За последние сутки Covid-19 был диагностирован у 1 274 человек, что немного меньше, чем днем ранее.
За время пандемии в Украине от осложнений коронавируса скончались уже 51 646 граждан страны, за последние 24 часа этот показатель достиг отметки в 69 человек.
В то же время число выздоровевших по состоянию на утро 12 июня выросло на 4 905 человек и достигло отметки 2 125 685.
С начала распространения вируса было проведено 10 487 410 ПЦР-тестов, 54 821 из которых — за минувшие сутки. Кроме того, с начала вакцинации первую дозу прививки получили уже 1 430 992 человека, 230 420 из которых – прошли полную иммунизацию
За последние сутки во всей Украине было вакцинировано 62 062 человека, из которых 26 382 получили вторую дозу препарата.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киеве (215), а также Харьковской (104), Киевской (102) и Донецкой (84) областях.
- Киев – 215 случаев
- Винницкая область — 20 случаев;
- Волынская область — 39 случаев;
- Днепропетровская область — 52 случая;
- Донецкая область — 84 случая;
- Житомирская область — 26 случаев;
- Закарпатская область — 29 случаев;
- Запорожская область — 46 случаев;
- Ивано-Франковская область — 16 случаев;
- Киевская область — 102 случая;
- Кировоградская область — 14 случаев;
- Луганская область — 7 случаев;
- Львовская область — 84 случая;
- Николаевская область — 45 случаев;
- Одесская область — 50 случаев;
- Полтавская область — 30 случаев;
- Ровенская область — 41 случай;
- Сумская область — 36 случаев;
- Тернопольская область — 24 случая;
- Харьковская область — 104 случая;
- Херсонская область — 42 случая;
- Хмельницкая область — 34 случая;
- Черкасская область — 53 случая;
- Черновицкая область — 27 случая;
- Черниговская область — 54 случая.
Ослабление карантина в США
Накануне Американский центр по контролю и профилактике заболеваний принял решение разрешить посещать открытые площадки аэропортов и вокзалов, не одевая защитную маску.
В ведомстве считают, что под открытым небом риск заразиться коронавирусом значительно снижается.
При этом внутри транспорта носить средства индивидуальной защиты все же придется.