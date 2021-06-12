По состоянию на утро 12 июня 2021 года коронавирусом в Украине заболели 2 222 701 человек.

За последние сутки Covid-19 был диагностирован у 1 274 человек, что немного меньше, чем днем ранее.

За время пандемии в Украине от осложнений коронавируса скончались уже 51 646 граждан страны, за последние 24 часа этот показатель достиг отметки в 69 человек.

В то же время число выздоровевших по состоянию на утро 12 июня выросло на 4 905 человек и достигло отметки 2 125 685.

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С начала распространения вируса было проведено 10 487 410 ПЦР-тестов, 54 821 из которых — за минувшие сутки. Кроме того, с начала вакцинации первую дозу прививки получили уже 1 430 992 человека, 230 420 из которых – прошли полную иммунизацию

За последние сутки во всей Украине было вакцинировано 62 062 человека, из которых 26 382 получили вторую дозу препарата.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киеве (215), а также Харьковской (104), Киевской (102) и Донецкой (84) областях.

Киев – 215 случаев

Винницкая область — 20 случаев;

Волынская область — 39 случаев;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 84 случая;

Житомирская область — 26 случаев;

Закарпатская область — 29 случаев;

Запорожская область — 46 случаев;

Ивано-Франковская область — 16 случаев;

Киевская область — 102 случая;

Кировоградская область — 14 случаев;

Луганская область — 7 случаев;

Львовская область — 84 случая;

Николаевская область — 45 случаев;

Одесская область — 50 случаев;

Полтавская область — 30 случаев;

Ровенская область — 41 случай;

Сумская область — 36 случаев;

Тернопольская область — 24 случая;

Харьковская область — 104 случая;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черкасская область — 53 случая;

Черновицкая область — 27 случая;

Черниговская область — 54 случая.

Ослабление карантина в США

Накануне Американский центр по контролю и профилактике заболеваний принял решение разрешить посещать открытые площадки аэропортов и вокзалов, не одевая защитную маску.

В ведомстве считают, что под открытым небом риск заразиться коронавирусом значительно снижается.

При этом внутри транспорта носить средства индивидуальной защиты все же придется.