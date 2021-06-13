Ситуация с коронавирусом в мире оставляет желать лучшего. Ежедневно разные государства вводят новые ограничения, чтобы сдержать распространение Covid-19.

В Украине в некоторых областях началась массовая вакцинация населения. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 13 июня.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине зафиксировали 857 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 37 детей и 17 медработников.

Читайте В Украине на выходных заработает более 50 центров вакцинации

Ситуация с коронавирусом в Украине становится все лучше. На этих выходных в 15 областях Украины работает 50 центров массовой вакцинации.

Коронавирус в мире

В Великобритании за последние сутки зарегистрировали 7 738 случаев коронавируса. Премьер-министр Британии Борис Джонсон обеспокоен стремительным распространением индийского штамма Covid-19 в стране.

Политик намерен перенести запланированную отмену карантинных ограничений в Британии из-за быстрого распространения индийского штамма. Опрос, проведенный местным социологическим центром, показал, что большая часть населения Британии поддержала такой шаг.

Пандемия коронавируса стала одной из главных тем для обсуждения во время саммита стран Большой семерки. Лидеры государств намерены выделить большее количество вакцин от Covid-19 более бедным странам.

Саудовская Аравия объявила, что в этом году паломничество в хадж будет ограничено из-за пандемии коронавируса. В прошлом году королевство провело сокращенное паломничество, но все же позволило небольшому количеству людей принять участие в ежегодном мероприятии.

Хадж — паломничество, которое привлекает мусульман со всего мира. Считается, что благодаря хаджу можно искупить все свои прошлые грехи. В этом году правительство ввело ограничение — в хадже могут принимать участие только вакцинированные люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение местных карантинных ограничений. Политик присоединился к участию митинга без маски.

Больше новостей о коронавирусе в Украине и мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.