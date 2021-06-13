13 июня 2021 в Украине зафиксировано 857 новых случаев заболевания Covid-19. Среди них — 37 детей и 17 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 684 человека, летальных случаев — 33, выздоровели — 1 652 человека;

Протестировано методом ПЦР 17 138 человек, методом ИФА — 4 226 человек, экспресс-тесты сделали 9 893 человека.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирус 2223558 человек. Из них выздоровели 2127337 человек.

Летальных случаев в Украине насчитывается 51 679. А ПЦР-тестов — 10 504 548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Тех, что выздоровели состоянию на утро 13 июня выросла и достигла отметки 2 127 337. За сутки выздоровели 1 652 человек.

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С начала распространения вируса было проведено 10487410 ПЦР-тестов, 54821 из которых — за прошедшие сутки. Кроме того, с начала вакцинации первую дозу прививки получили уже 1430992 человека, 230 420 из которых — прошли полную иммунизацию.

За последние сутки по всей Украине было вакцинировано 62 062 человека, из которых 26 382 получили вторую дозу препарата.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (114), а также Харьковской (52), Киевской (70) и Донецкой (19) областях.

Киев — 114 случаев

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 14 случаев;

Днепропетровская область — 101 случая;

Донецкая область — 19 случая;

Житомирская область — 34 случаев;

Закарпатская область — 3 случаев;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 случаев;

Киевская область — 70 случая;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 11 случаев;

Львовская область — 47 случая;

Николаевская область — 44 случаев;

Одесская область — 34 случаев;

Полтавская область — 19 случаев;

Ровенская область — 29 случай;

Сумская область — 31 случаев;

Тернопольская область — 17 случая;

Харьковская область — 52 случая;

Херсонская область — 32 случая;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 19 случая;

Черновицкая область — 21 случая;

Черниговская область — 25 случая.

Коронавирус в мире

По состоянию на воскресенье, 13 июня, в мире зафиксировано 175 576 119 случаев заражения COVID-19.

В сутки: 298 808 человек;

Умерли 3 791 676 человек (6467 в сутки).

Вакцинировались 2 317 657 074 лица (30006120 за сутки).

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:

США — 33 457 378 случаев (+19 629);

Бразилия — 17 374 818 случаев (+78 700)

Индия — 29 359 155 случаев (данные не обновились).

Накануне, 12 июня, за сутки в Украине было зафиксировано 1274 новых случаев коронавируса, 69 летальных случаев и 4905 выздоровлений.