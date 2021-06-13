13 июня 2021 в Украине зафиксировано 857 новых случаев заболевания Covid-19. Среди них — 37 детей и 17 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы — 684 человека, летальных случаев — 33, выздоровели — 1 652 человека;
Протестировано методом ПЦР 17 138 человек, методом ИФА — 4 226 человек, экспресс-тесты сделали 9 893 человека.
За все время пандемии в Украине заболели коронавирус 2223558 человек. Из них выздоровели 2127337 человек.
Летальных случаев в Украине насчитывается 51 679. А ПЦР-тестов — 10 504 548.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Тех, что выздоровели состоянию на утро 13 июня выросла и достигла отметки 2 127 337. За сутки выздоровели 1 652 человек.
С начала распространения вируса было проведено 10487410 ПЦР-тестов, 54821 из которых — за прошедшие сутки. Кроме того, с начала вакцинации первую дозу прививки получили уже 1430992 человека, 230 420 из которых — прошли полную иммунизацию.
За последние сутки по всей Украине было вакцинировано 62 062 человека, из которых 26 382 получили вторую дозу препарата.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (114), а также Харьковской (52), Киевской (70) и Донецкой (19) областях.
Киев — 114 случаев
Винницкая область — 17 случаев;
Волынская область — 14 случаев;
Днепропетровская область — 101 случая;
Донецкая область — 19 случая;
Житомирская область — 34 случаев;
Закарпатская область — 3 случаев;
Запорожская область — 47 случаев;
Ивано-Франковская область — 12 случаев;
Киевская область — 70 случая;
Кировоградская область — 13 случаев;
Луганская область — 11 случаев;
Львовская область — 47 случая;
Николаевская область — 44 случаев;
Одесская область — 34 случаев;
Полтавская область — 19 случаев;
Ровенская область — 29 случай;
Сумская область — 31 случаев;
Тернопольская область — 17 случая;
Харьковская область — 52 случая;
Херсонская область — 32 случая;
Хмельницкая область — 32 случая;
Черкасская область — 19 случая;
Черновицкая область — 21 случая;
Черниговская область — 25 случая.
Коронавирус в мире
По состоянию на воскресенье, 13 июня, в мире зафиксировано 175 576 119 случаев заражения COVID-19.
В сутки: 298 808 человек;
Умерли 3 791 676 человек (6467 в сутки).
Вакцинировались 2 317 657 074 лица (30006120 за сутки).
Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:
США — 33 457 378 случаев (+19 629);
Бразилия — 17 374 818 случаев (+78 700)
Индия — 29 359 155 случаев (данные не обновились).
Накануне, 12 июня, за сутки в Украине было зафиксировано 1274 новых случаев коронавируса, 69 летальных случаев и 4905 выздоровлений.