Вопрос о проведении ежесезонной (ежегодной) вакцинации против коронавируса пока находится на рассмотрении.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Минздраву) и отслеживает позицию по всем клиническим исследованиям, научным данным о продолжительности поствакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два, с этого и будет исходить стратегия Минздрава по ежегодной вакцинации и периоду, когда лучше вакцинироваться, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, ведомство готовится к такому варианту и параллельно проводит переговоры о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах.

Вакцинация против коронавируса

С февраля 2021 года в Украине проходит иммунизация против коронавируса.

В последнее время прививки начали делать в центрах массовой вакцинации.

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