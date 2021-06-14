Вопрос о проведении ежесезонной (ежегодной) вакцинации против коронавируса пока находится на рассмотрении.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
— Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Минздраву) и отслеживает позицию по всем клиническим исследованиям, научным данным о продолжительности поствакцинального иммунитета к коронавирусной болезни.
Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два, с этого и будет исходить стратегия Минздрава по ежегодной вакцинации и периоду, когда лучше вакцинироваться, — отметил Виктор Ляшко.
По его словам, ведомство готовится к такому варианту и параллельно проводит переговоры о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах.
Вакцинация против коронавируса
С февраля 2021 года в Украине проходит иммунизация против коронавируса.
В последнее время прививки начали делать в центрах массовой вакцинации.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.