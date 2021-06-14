Человек, который переболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо после выздоровления, может быть донором крови.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Важно, чтобы прошло 14 дней после исчезновения симптомов.

В министерстве отметили, что речь идет о легких случаях без постковидных последствий. В то же время после вакцинации против Covid-19 и любых других неживых вакцин донором можно стать уже на следующий день.

— Донором крови может быть любой дееспособный гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, имеющый вид на жительство на территории Украины, в возрасте от 18 лет, весом от 50 кг, без противопоказаний, — добавили в Минздраве.

Польза от сдачи крови

Донорство предупреждает патологии иммунной системы, которые провоцируют расстройства метаболизма. Доноры крайне редко страдают от атеросклероза, проблем в работе печени и поджелудочной железы, желудка.

Рекомендуемые перерывы между сдачей крови составляют два месяца, между сдачей плазмы – две недели. Женщинам оптимально сдавать кровь не чаще, чем четыре раза в год, мужчинам – не чаще пяти раз в год.

Подробнее о пользе донорства крови для организма читайте на Фактах ICTV.