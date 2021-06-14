Совет Европейского Союза утвердил решение о снятии ограничений на внутренние поездки при наличии цифрового Covid-сертификата.

Теперь люди, которые вакцинировались и получили сертификат, могут не сдавать тест на Covid-19, и не должны проходить самоизоляцию. Такие условия действуют, если они вакцинировались препаратом, который разрешили для использования европейские медицинские регуляторы.

Кроме того, с момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС. Согласно рекомендациям, страны-члены ЕС могут снимать ограничения уже после первой из двух доз вакцины.

Люди, которые выздоровели от Covid-19, и это указано в сертификате, также не должны делать тест и проходить самоизоляцию. Но с момента обнаружения коронавируса должно пройти не более 180 дней.

Украина в зеленой зоне

Украина находится в зеленой зоне в соответствии с критериями Европейского Союза. В стране показатель — 74,71 случая на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тыс. население

Кроме того, Covid-сетификаты в стране планируют запустить в приложении Дія уже с 1 июля 2021 года. Сейчас над их разработкой все еще работают.

Источник: Совет ЕС