Сегодня, 14 июня, весь мир отмечает — День донора крови. Почему донорство так важно для медицины, почему не нужно бояться сдачи крови и в чем польза донорства для организма. На эти и другие темы Факты ICTV пообщались с заслуженным врачом Украины, трансфузиологом Анатолием Кириенко.

— Важность и значимость донорства для медицины сложно переоценить. Без необходимого запаса крови и ее компонентов невозможно ни одно серьезное хирургическое вмешательство, когда остро стоит вопрос жизни или смерти, включая онкологические случаи и осложненные роды, — отмечает Анатолий Кириенко.

По словам врача-транфузиолога, чтобы полностью удовлетворить спрос системы здравоохранения на кровь и ее компоненты, донорами должны стать 50-60 человек на каждую 1 000.

Польза сдачи крови для самого донора

— Сдача крови, если это происходит системно и регулярно, благоприятно сказывается на организме донора, — говорит Анатолий Кириенко.

Прежде всего, донорство предупреждает патологии иммунной системы, которые провоцируют расстройства метаболизма. Доноры крайне редко страдают от атеросклероза, проблем в работе печени и поджелудочной железы, желудка.

Есть сообщения в мировой медицинской периодике об исследованиях, доказавших несомненную пользу регулярной сдачи крови для сердечно-сосудистой системы. Донорство как бы сбрасывает излишнюю нагрузку крови и ее компонентов на сердце и сосуды.

Кто может быть донором

Здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, весом не менее 50 кг, чей анамнез не отягощен острыми и хроническими заболеваниями. Донорами крови не могут быть лица, состоящие на учете в наркологическом, кожно-венерологическом и туберкулезном диспансерах.

Как часто можно сдавать кровь

Рекомендованные перерывы между сдачами крови составляют два месяца, между сдачей плазмы – две недели. При этом женщинам оптимально сдавать кровь не чаще, чем четыре раза в год, мужчинам – не чаще пяти раз в год.

Льготы для доноров

Согласно ст. 9 Закона Украины О донорстве крови и ее компонентов, в день сдачи крови гражданин освобождает от работы на предприятии любой формы собственности с сохранением среднего заработка.

Если сдача крови происходит в выходной или праздничный день, этот день, по желанию самого работника, может быть присоединен к его ежегодному отпуску или использован в любое другое время.

Где можно сдать кровь в Киеве

Национальный институт рака, ул. Михаила Ломоносова, 33/43 с 10:00 до 13:00, к/т +38 (044) 257-93-15, +38 (044) 259-01-86

Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, ул. Бульварно-Кудрявская (Воровского), 27, к/т +38 (098) 098-70-79

Главный военный клинический госпиталь Министерства Обороны Украины, ул. Госпитальная, к/т +38 (044) 529-70-95 и +38 (044) 529-45-82

Отдел переливания крови Национального Института Сердечно-Сосудистой Хирургии им. Н.М. Амосова, ул. Николая Амосова, 6, работает с 09:00 до 12:00, к/т +38 (044) 275-40-44

Отделение переливания крови Киевской городской клинической больницы № 12, ул. Профессора Подвысоцкого, 4-а, к/т +38 (044) 529-38-14 и +38 (044) 528-33-25.

Киевская городская клиническая больница № 2, ул. Краковская, 13, к/т +38 (044) 552-32-71.

Киевская городская клиническая больница № 9, ул. Рижская, 1, к/т +38 (044) 440-10-22 и +38 (044) 440-11-44.

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