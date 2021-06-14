В Украине летом этого года будет наблюдаться спад заболеваемости Covid-19. Однако в осенне-зимний период эпидемиологическая ситуация в стране может снова ухудшиться.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью одному из изданий.

— Украина, как и большинство европейских стран, имеет в летний период значительное снижение заболеваемости. Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций Covid-19, что в летний период у нас будет стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период, — отметил он.

Ляшко добавил, что с улучшением эпидемиологической ситуации правительство считает целесообразным частично смягчить карантинные ограничения. По его словам, сейчас около семи тысяч человек с Covid-19 или с подозрением на эту болезнь находятся в медицинских учреждениях.

— При таком количестве заболевших и госпитализированных в Украине держать жесткие карантинные ограничения — будет несправедливо с точки зрения восстановления экономического потенциала нашей страны. Наша система здравоохранения справляется с этим количеством без каких-либо сверхусилий и сверхнагрузок, — добавил министр.

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, еще до начала осени в Украине может появиться индийский штамм Covid-19. Это может вызвать новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Индийский штамм Covid-19 (Delta) зафиксировали в более 60 странах. Этот штамм опасен тем, что демонстрирует большую заразность и тяжесть течения заболевания на фоне низкого эффекта лечения и трудностей диагностики.

Источник: НВ

Фото: КГГА