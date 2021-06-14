Киев по состоянию на утро понедельника, 14 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки в украинской столице Covid-19 был диагностирован у 89 жителей, а 4 человека не смогли справиться с осложнениями болезни и скончались.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 938 случаев Covid-19, а умерли от этого заболевания 5156 киевлян.

В то же время полностью выздороветь удалось уже 196 874 человек, а за сутки этот показатель достиг отметки 1 785 пациентов.

За сутки заболели

131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет;

пять девочек от семи месяцев до 14 лет;

шесть мальчиков от 4 до 16 лет.

В стационары медучреждений попали 11 больных Covid-19. А также госпитализировали 22 пациента с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: