Киев по состоянию на утро понедельника, 14 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.
За сутки в украинской столице Covid-19 был диагностирован у 89 жителей, а 4 человека не смогли справиться с осложнениями болезни и скончались.
За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 938 случаев Covid-19, а умерли от этого заболевания 5156 киевлян.
В то же время полностью выздороветь удалось уже 196 874 человек, а за сутки этот показатель достиг отметки 1 785 пациентов.
За сутки заболели
- 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;
- 73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет;
- пять девочек от семи месяцев до 14 лет;
- шесть мальчиков от 4 до 16 лет.
В стационары медучреждений попали 11 больных Covid-19. А также госпитализировали 22 пациента с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.