По состоянию на 14 июня в мире подтвердили 176 млн случаев коронавирусной болезни, а за сутки — 300 тыс. Больше всего заболевших за последние 24 часа зафиксировали в Индии (68 тыс.), Бразилии (36 тыс.) и Колумбии (28 тыс.).

За все время пандемии от Covid-19 выздороветь удалось 160 млн человек. В то же время от осложнений, которые вызвал вирус, умерли — 3,8 млн пациентов, за сутки — 6 786.

Сейчас в мире 12 млн активных случаев коронавируса, из них 85 тыс. человек в критическом состоянии.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали наименьший суточный прирост больных за год — 420 новых случаев Covid-19. Всего в Украине выздоровели 2 130 665 человек, за сутки 3 328.

Летальных случаев в стране с начала пандемии зафиксировано 51 692, за сутки 13.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Все области Украины остаются в зеленой зоне карантина. Но показатель заболеваемости коронавирусом несколько превышает норму в четырех регионах страны. В Киеве этот показатель — 152, что является самым высоким, в Киевской области — 86, Николаевской — 79, в Ровенской — 83.

Коронавирус в мире

В России увеличивается количество новых случаев коронавируса за сутки — 15 тыс. человек. Поэтому в некоторых областях (Московская, Сахалинская) ввели новые карантинные ограничения: обязательный масковый режим в общественных местах, социальная дистанция.

В Великобритании также в последние недели количество больных увеличивается. Более 41% населения вакцинировано полностью, а более 60% получили одну дозу вакцины. Новые вспышки Covid-19 связывают с распространением штамма Дельта, который впервые зафиксировали в Индии.

В то же время в Германии зафиксировано самое низкое количество новых ежедневных случаев заражения коронавирусом почти за девять месяцев. Так, в стране за сутки заболели 549 человек.

Южная Корея с 1 июля отменяет обязательный двухнедельный карантин для полностью вакцинированных против Covid-19 туристов. Однако в стране решили, что пока не будут позволять пропускать карантин туристам из стран с большими вспышками или новыми штаммами вируса.

Вакцинация в Украине

В эти выходные, 12-13 июня в центрах массовой вакцинации от Covid-19 в 16 регионах Украины прививки получили 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье.

Больше всего прививок за выходные сделали в г. Киеве на базе Международного выставочного центра – 6 410, в Днепре в 12 центрах – 3 145 и во Львове в трех центрах – 2 968.

Всего в эти выходные в Украине работали 50 центров массовой вакцинации в 15 областях.