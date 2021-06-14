Новость о потенциальной связи между вакциной от Covid-19 и сердечной болезнью у молодых людей может вызвать страх в сердцах некоторых родителей.

Но детские кардиологи говорят таким родителям: Covid-19 должен вас пугать больше — гораздо больше — чем вакцина.

Они лечили молодых пациентов, имевших после вакцинации миокардит или воспаление сердечной мышцы. Они также лечили молодых людей, которые болели Covid-19. Говорят, эти случаи нельзя даже сравнивать.

Миокардит звучит страшно, но есть его мягкие версии. Почти во всех случаях у вакцинированных молодых людей (им было от 16 до 24 лет) симптомы быстро исчезали. Covid-19, наоборот, может быть длительной болезнью, или может убить молодого человека — она ​​уже убила тысячи из них.

Детские кардиологи доктор Кевин Холл и доктором Стюарт Бергер рекомендуют вакцину от Covid-19 для молодых людей.

Среди 170 млн американцев, имевших хотя бы одну дозу вакцины Covid-19, по данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний, было зарегистрировано менее 800 случаев миокардита или перикардита (воспаление ткани вокруг сердца) после получения вакцины, большинство из них после второй дозы.

Среди 16-ти и 17-летних, по состоянию на 31 мая, было 79 сообщений о заболевании вскоре после вакцинации. Тогда как ожидалось до 19 случаев в этой группе. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет было зарегистрировано 196 случаев, против 83 ожидаемых.

— Многие люди страдают миокардитом и даже не подозревают об этом. Он исчезает, и они в порядке, — сказал Бергер.

По состоянию на 9 июня 2637 людей в возрасте до 30 лет умерли от Covid-19. По состоянию на 5 июня 3110 людей в возрасте до 18 лет были госпитализированы.

Бергер и Холл занимались десятками пациентов с Covid-19.

— Некоторые из них провели недели в реанимации. У них была плохая работа сердца, — сказал Бергер.

У некоторых из этих пациентов болезнь была длительной.

Симптомы миокардита. Холл является соавтором исследования, опубликованного на прошлой неделе, в котором рассматриваются семь случаев миокардита среди подростков после прививки.

Все они имели боль в груди, а некоторые из них — лихорадку, чувствовали слабость или усталость. Все они почувствовали симптомы через два — четыре дня после второй дозы вакцины. Они провели в больнице два-шесть дней. У всех семи пациентов симптомы быстро исчезали с помощью таких препаратов, как нестероидные противовоспалительные средства и стероиды. Все семеро были мужского пола.

Covid-19 связан с множеством неожиданных симптомов как во время заражения, так и в течение многих месяцев после него. Не до конца понятно, что вызывает эти симптомы, но одна из гипотез заключается в том, что Covid-19 запускает аутоиммунный процесс.