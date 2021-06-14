Может ли на рост человека оказывать заметное влияние такой фактор, как образ питания или диета? Или высота тела зависит исключительно от того, что заложено в нашей ДНК

Таким вопросом задались исследователи Платформы для проверки фактов с использованием сообщества проверенных экспертов Metafact и адресовали его четырем авторитетным экспертам в области генетики, геномики и клеточной биологии.

Результат был ошеломляющим: все четверо сказали да.

— Есть много доказательств того, что рост со временем увеличивается, по мере того, как страны индустриализируются и/или становятся богаче, — отметил эксперт по генетике из Университета Квинсленда в Австралии профессор Питер Вишер.

С его точки зрения, это изменение должно быть связано именно с окружающей средой, поскольку генетические факторы не меняются в течение столь коротких периодов времени, как несколько десятилетий.

— Примером может служить рост новорожденных во время голода 1944 года в Нидерландах, — поддерживает коллегу эксперт по генетике из Мессинского университета в Италии, профессор Саверио Альберти.

Он уверяет, что дети, родившиеся или выросшие во время этого голода, были примерно на четыре сантиметра ниже среднего голландского роста того времени.

— Разумно предположить, что существует верхний предел среднего роста, при котором факторы питания и здоровья являются оптимальными, — дополняет эксперт по генетике и статистике из Университета Королевы Марии в Лондоне, доктор Эйрини Марули. Читайте Миокардит после Covid-вакцинациии не страшен - кардиологи

А как же генетика

Принято считать, что около 80 процентов роста обусловлено генетикой. Но все дело в том, что наша ДНК, как выяснилось, определяет наш максимально возможный, потенциальный, рост. В то время как факторы окружающей среды решают, достигнем мы этого максимума или нет.

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Источник: Sciencealert