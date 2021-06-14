В эти выходные, 12-13 июня в центрах массовой вакцинации от Covid-19 в 16 регионах Украины прививки получили 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В центрах вакцинировали граждан, которые записались в лист ожидания в Дія приложении или через контакт-центр Минздрава.

Больше всего прививок за выходные сделали в г. Киеве на базе Международного выставочного центра — 6 410, в Днепре в 12 центрах — 3 145 и во Львове в трех центрах — 2 968.

— Днем 13 июня в киевском центре вакцинации не было очередей, по сравнению с прошлыми выходными. В то же время вечером в воскресенье очередь подтянулась, но я долго не ждала, ведь все было организовано, прививки проводили быстро. Кстати, вакцинироваться от Covid-19 смогли даже те люди, которые не имели декларации с семейным врачом, — рассказала местная жительница столицы, которая получила прививку от Covid-19 этими выходными.

12-13 июня в Украине работало 50 центров вакцинации: 13 в Днепропетровской области, восемь в Львовской области, семь в Одесской области, пять в Полтавской области, три в Херсонской, два в Киевской, по два в Черновицкой и два в Хмельницкой областях.

Также один центр вакцинации есть в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в городе Киеве.

Вакцинацию осуществляли мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.