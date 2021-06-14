Летом люди чаще могут страдать от укусов насекомых и змей. Некоторые из них могут угрожать не только здоровью, но и жизни. Поэтому нужно вовремя и правильно оказать первую помощь.

Какой должна быть первая помощь при укусах насекомых и змей, и что нельзя делать, рассказал заместитель руководителя Центра экстренной медпомощи Ровенской области Олег Ушкевич.

Что делать при укусах:

убедиться, что опасность миновала, что змея или насекомое не нападет снова;

запомнить их внешний вид, по возможности сфотографировать;

обеспечить пострадавшему лежачее положение;

обездвижить пораженную конечность;

пить много жидкости, чтобы яд вышел с мочой;

при поражении конечности на расстоянии 10 см от места укуса наложить тугую повязку, чтобы яд не распространялся по венозным сосудам и лимфе;

к месту укуса приложить холодный компресс или лед;

если укус может угрожать жизни, обязательно вызвать врача.

— Нужно знать, что когда укусит оса, то есть риск переноса различных инфекций. Ведь осы летают на свалках, копаются в отходах. Если укусила пчела, жало нужно удалить ногтями, пинцетом. Не рекомендуется выдавливать. Место укуса протереть спиртом, — говорит Олег Ушкевич.

Что нельзя делать при укусе:

бегать, активно двигаться — так яд быстрее распространяется по организму;

пытаться удалить яд путем разрезания или прижигания места укуса;

при укусе змеи категорически запрещено отсасывать яд ртом.

Во время фиксирования каких-либо осложнений — повышения температуры тела, головокружения, аллергии — стоит вызвать врача.

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Источник: Суспильне