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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Осы со свалок и змеиный яд: первая помощь при укусах насекомых и рептилий

змея

Летом люди чаще могут страдать от укусов насекомых и змей. Некоторые из них могут угрожать не только здоровью, но и жизни. Поэтому нужно вовремя и правильно оказать первую помощь.

Какой должна быть первая помощь при укусах насекомых и змей, и что нельзя делать, рассказал заместитель руководителя Центра экстренной медпомощи Ровенской области Олег Ушкевич.

Что делать при укусах:

  • убедиться, что опасность миновала, что змея или насекомое не нападет снова;
  • запомнить их внешний вид, по возможности сфотографировать;
  • обеспечить пострадавшему лежачее положение;
  • обездвижить пораженную конечность;
  • пить много жидкости, чтобы яд вышел с мочой;
  • при поражении конечности на расстоянии 10 см от места укуса наложить тугую повязку, чтобы яд не распространялся по венозным сосудам и лимфе;
  • к месту укуса приложить холодный компресс или лед;
  • если укус может угрожать жизни, обязательно вызвать врача.
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— Нужно знать, что когда укусит оса, то есть риск переноса различных инфекций. Ведь осы летают на свалках, копаются в отходах. Если укусила пчела, жало нужно удалить ногтями, пинцетом. Не рекомендуется выдавливать. Место укуса протереть спиртом, — говорит Олег Ушкевич.

Что нельзя делать при укусе:

  • бегать, активно двигаться — так яд быстрее распространяется по организму;
  • пытаться удалить яд путем разрезания или прижигания места укуса;
  • при укусе змеи категорически запрещено отсасывать яд ртом.

Во время фиксирования каких-либо осложнений — повышения температуры тела, головокружения, аллергии — стоит вызвать врача.

Почему кусают комары

Ученый объяснил, почему некоторых людей комары кусают чаще, чем других.

Кроме того, он рассказал о самых распространенных мифах, связанных с этим вопросом.

Подробнее об укусах комаров читайте на Фактах ICTV.

Источник: Суспильне

Фото: Pixabay

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