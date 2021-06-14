Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с преследованием альбиносов на Африканском континенте. Люди, у которых фиксируется полное или почти полное отсутствие пигмента меланина, поддаются еще большему гонению и насилию.

Из-за своего внешнего вида они нередко становятся объектами суеверных верований и мифов. В Африке за ними охотятся и продают их на органы шаманам, ошибочно веря, что они обладают целебными свойствами.

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для людей с альбинизмом, некоторых из них даже изгнали из своих сообществ.

В ООН в очередной раз обратили внимание на эту проблему и призвали страны бороться с дискриминацией и поддерживать альбиносов.

— Я призываю государства и международное сообщество продолжать строить и укреплять партнерские отношения с лицами, страдающими альбинизмом, и организациями, которые их представляют, чтобы гарантировать их участие в процессе принятия решений, которые их касаются, и способствовать осуществлению ими всех прав человека, — сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Дискриминация во время пандемии

Во время пандемии коронавируса ухудшилась ситуация с дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества.

В частности, участились неуместные высказывания от политиков.

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Источник: UN News