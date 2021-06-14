ИФА-тест на коронавируса (тест на антиген) — самый удобный вариант анализа перед массовыми мероприятиями или по возвращению в Украину из-за границы.

Такое мнение высказал главный технолог компании Диапроф-Мед Андрей Горлов.

— На самом деле ИФА-тест на антиген — это очень удобный инструмент для массового тестирования любой группы населения на коронавирус перед теми или иными массовыми мероприятиями, потому что можно за несколько часов получить результат, понимать статус человека: инфицирован он или нет, — говорит Андрей Горлов.

При этом, по его словам, точность метода не уступает ПЦР-тесту, а цена значительно ниже.

Эксперт считает, что его целесообразно использовать для тестирования граждан по возвращению из других стран — в аэропортах и на границах.

Правила въезда в Украину

Правительство Украины смягчило правила въезда в Украину.

Теперь для пересечения границы подойдет не только ПЦР-тест на коронавирус, но и экспресс-тест на антиген и документ о вакцинации.

Подробнее о правилах въезда в Украину читайте на Фактах ICTV.