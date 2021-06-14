Верховная Рада может проголосовать за законопроект о легализации медицинского каннабиса (№5596) уже до конца этой сессии или в сентябре.

Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

— Думаю, что первое чтение мы проголосуем до конца сессии или, возможно, в сентябре. Здесь нет срочности, потому что постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну, — говорит Александр Корниенко.

По его словам, у этой инициативы много противников, которые могут мешать процессу.

— У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали “заспамить” документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов, этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого, — добавил нардеп.

Легализация медицинского каннабиса

В начале июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5596 по регулированию оборота медицинского каннабиса в медицинских целях.

Авторы считают, что из-за невозможности использовать вещество как медицинское средство страдают онкобольные, ветераны войны и паллиативные пациенты.

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