Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Спам правками и сроки: когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис

Каннабіс

Верховная Рада может проголосовать за законопроект о легализации медицинского каннабиса (№5596) уже до конца этой сессии или в сентябре.

Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

— Думаю, что первое чтение мы проголосуем до конца сессии или, возможно, в сентябре. Здесь нет срочности, потому что постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну, — говорит Александр Корниенко.

По его словам, у этой инициативы много противников, которые могут мешать процессу.

— У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали “заспамить” документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов, этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого, — добавил нардеп.

Читайте
Препараты из каннабиса не спасут от боли - ученые

Легализация медицинского каннабиса

В начале июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5596 по регулированию оборота медицинского каннабиса в медицинских целях.

Авторы считают, что из-за невозможности использовать вещество как медицинское средство страдают онкобольные, ветераны войны и паллиативные пациенты.

Подробнее о легализации медицинского каннабиса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка