Исследователи говорят, что головная боль, боль в горле и насморк сейчас являются наиболее часто встречающимися симптомами, связанными с инфекцией Covid-19 в Великобритании. И связаны они с индийским штаммом Дельта.

Профессор Тим Спектор, который руководит исследованием симптомов, говорит, что вариант Дельта больше похож на простуду.

Люди могут думать, что подхватили банальную легкую простуду, но на самом деле они могут быть заразными и подвергать опасности других.

Всем, кто подозревает у себя Covid-19, может сделать тест.

Национальная служба здравоохранения утверждает, что классические симптомы Covid-19, на которые следует обратить внимание, включают:

кашель;

жар;

потеря запаха или вкуса.

Но профессор Спектор говорит, что теперь они менее распространены, основываясь на новых данных, которые он получил от тысяч людей, которые зарегистрировали свои симптомы в приложении.

— С начала мая мы изучаем основные симптомы у пользователей приложения — и они не такие, как были, — говорит он.

Это изменение связано с ростом числа случаев заболевания Дельта, впервые выявленного в Индии, и теперь на него приходится 90% случаев Covid-19 в Великобритании.

По словам профессора Спектора, лихорадка остается довольно распространенным явлением, но потеря обоняния больше не входит в число 10 основных симптомов.

Люди все еще ходят на вечеринки и могут распространить вирус среди других людей.

Наиболее частыми побочными эффектами после вакцинации Covid-19 являются усталость, жар, головные боли, ломота в теле, озноб, тошнота, диарея и боль в месте инъекции.

Источник: BBC