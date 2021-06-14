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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Киеве из-за праздников отменили Covid-вакцинацию на выходных — даты

вакцинація

Вакцинация против коронавируса в Киеве на базе Международного выставочного центра в ближайшие выходные не будет проводиться.

Решение приняли из-за праздников, которые выпадают на 20 июня (Троица) и 28 июня (День Конституции Украины).

Иммунизация не будет проходить в выходные 19-20 и 26-27 июня, сообщили в системе helsi.me.

Украинцам, которые ранее записались на эти даты, предложат перенести проведение вакцинации на 17-18 июня.

Также можно вообще отменить запись.

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Вакцинация против коронавируса

На выходных 12-13 июня в центрах массовой вакцинации от коронавируса в 16 регионах Украины иммунизировались 31 305 человек.

Больше всего людей сделали прививки за выходные в столице, на базе Международного выставочного центра.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: helsi.me

Фото: Getty Images

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