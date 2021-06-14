Разработчики вакцины против коронавируса Novavax заявили, что их вещество имеет общую эффективность 90,4% после проведения испытаний третьей фазы в США и Мексике.

По информации представителей биотехнологической компании, сейчас проводится дополнительный анализ собранных данных.

— Результаты испытаний согласуются с данными об эффективности и безопасности, которые вакцина ранее демонстрировала во время испытаний третьей фазы, проведенных в Великобритании, — заявил президент отдела исследований и разработок Novavax, доктор Грегори Гленн.

Исследования стартовали в декабре 2020 года, в них приняли участие 29 960 человек из США и Мексики.

По информации разработчиков, в целом вакцинация хорошо переносилась. Что касается побочных эффектов, то фиксировались боль в месте инъекции, мышцах, усталость, головная боль.

Испытание вакцины

В начале июня биотехнологическая компания Novavax заявила об окончании испытаний своей вакцины в США.

Во время изучения ее свойств в Великобритании вещество продемонстрировало 96% эффективности.

Подробнее о вакцине против коронавируса Novavax читайте на Фактах ICTV.