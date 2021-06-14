В России в течение нескольких дней наблюдается стабильный прирост количества случаев коронавируса. За последние сутки — 15 тыс. человек. Увеличивается также число тяжелобольных.

Самые высокие показатели в Москве. В связи с этим, в городе введен карантин. Другие регионы также вводят жесткие ограничения.

Кроме того, на территории страны обнаружено множество мутаций коронавируса. Об этом сообщили руководители научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и Денис Логунов.

Ученые говорят, что сейчас проводят сравнение обнаруженных штаммов с мутациями, выявленными ранее в других странах.

— У нас функционирует система мониторинга штаммов на базе нескольких научных центров, — заявил руководитель НИЦ им. Гамалеи. — Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских.

Как добавил замруководителя центра Гамалеи Денис Логунов, в Москве могут быть свои, московские штаммы. Специалисты отмечают, что нужно ускорить темпы вакцинации.

Заметим, что в Великобритании более 41% населения вакцинировано полностью, а более 60% получили одну дозу вакцины. Однако в последние недели кривая прироста случаев Covid-19 ежедневно также поднимается вверх.

Органы здравоохранения Объединенного королевства подтвердили, что на прошлой неделе среди новых случаев стал доминировать штамм дельта, который ранее был зафиксирован в Индии и признан на 40% заразнее, чем другие мутации.

С началом лета многие страны стали ослаблять карантинные меры, и Украина в их числе. По прогнозам экспертов, следующее обострение эпидситуации ожидается осенью. Тогда же прогнозируется приход к нам индийского штамма.

Источник: Cursorinfo.