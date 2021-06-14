Украина находится в зеленой зоне в соответствии с критериями Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

— Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также с сегодняшнего дня вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тыс. населения, — отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что более 1 млн 479 тыс. граждан получили первую дозу вакцины против Covid-19, а свыше 238 тыс. человек – две дозы. За минувшие выходные привито 57 тыс. украинцев.

В эти выходные в Украине открыли больше 50 центров вакцинации, в которых работало 178 мобильных бригад.

Украина уже получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей к концу лета, которым планируется привить 5 млн граждан.

Кроме этого, Covid-сетификаты планируют запустить в приложении Дія уже с 1 июля 2021 года.

Сovid-сетификаты в ЕС

Совет Европейского союза утвердил решение о снятии ограничений на внутренние поездки при наличии цифрового Covid-сертификата.

Люди, которые вакцинировались и получили сертификат не должны сдавать тест на Covid-19 и проходить самоизоляцию. Такие условия действуют, если они вакцинировались препаратом, который разрешили для использования европейские медицинские регуляторы. Также это касается людей, переболевших коронавирусом.

Подробнее о Covid-сертификатах в Европе читайте на Фактах ICTV.