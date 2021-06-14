В Украине прививку против коронавируса может получить человек, у которого нет прописки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В центрах массовой вакцинации населения прививки делают людям, которые записались в лист ожидания в приложении Дія или через контакт-центр Минздрава.

В министерстве отметили, что приоритет предоставляется пожилым людям.

Кроме того, местные власти могут самостоятельно распределять порядок формирования очереди на вакцинацию против коронавируса. Так, в Киеве появилась возможность записаться на прививки через медицинский портал для пациентов Helsi.me, чтобы не стоять в очереди.

Следует отметить, что в Киеве, на базе Международного выставочного центра вакцинация против Covid-19 в выходные 19-20 и 26-27 июня не будет проводиться. Украинцам, которые ранее записались на эти даты, предложат перенести проведение вакцинации на 17-18 июня.