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Ольга Тетеріна |

Как люди без прописки могут вакцинироваться от Covid-19 в Украине — Минздрав

вакцина, вакцинація

В Украине прививку против коронавируса может получить человек, у которого нет прописки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В центрах массовой вакцинации населения прививки делают людям, которые записались в лист ожидания в приложении Дія или через контакт-центр Минздрава.

В министерстве отметили, что приоритет предоставляется пожилым людям.

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Кроме того, местные власти могут самостоятельно распределять порядок формирования очереди на вакцинацию против коронавируса. Так, в Киеве появилась возможность записаться на прививки через медицинский портал для пациентов Helsi.me, чтобы не стоять в очереди.

Следует отметить, что в Киеве, на базе Международного выставочного центра вакцинация против Covid-19 в выходные 19-20 и 26-27 июня не будет проводиться. Украинцам, которые ранее записались на эти даты, предложат перенести проведение вакцинации на 17-18 июня.

Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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