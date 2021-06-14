По мере того, как вакцинация против Covid-19 набирает обороты, страны ЕС постепенно отменяют ограничительные меры. Но у каждого государства в этом плане есть свои нюансы.

Англия

В стране сложилась крайне тревожная ситуация с ростом заболеваний индийским штаммом (Дельта) коронавируса. В этой связи премьер-министру Великобритании настойчиво советуют не отменять юридические ограничения на социальные контакты с 21 июня. Сам Борис Джонсон ответа пока не дал.

Франция

На минувшей неделе комендантский час в стране сдвинулся с 21.00 до 23.00. Вновь заработали кафе и рестораны, правда, в режиме 50% заполняемости закрытых помещений. Магазины принимают клиентов из расчета один человек на четыре квадратных метра. Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять зал на 65% вместо прежних 35%.

При этом запрещено собираться больше 10 человек. Работать дистанционно рекомендуется хотя бы 2-3 раза в неделю. Маски остаются в законе до 30 июня точно.

Германия

Еще с 9 мая, как только уровень заболеваемости начал снижаться, большинство областей Германии постепенно отменили комендантский час. Сняты ограничения для полностью вакцинированных или переболевших. Разрешена работа ресторанов и кафе сначала на открытом воздухе, а затем и в помещениях.

С 1 июля страна намерена снять ограничения на поездки в регионы, которые ранее показывали наибольший Covid-риск.

Испания

Пока нестабильная ситуация со снижением уровня заболеваемости вынудила правительство страны ввести систему ограничений для регионов, перемещая их в одну из пяти категорий риска в зависимости от 14-дневных показателей диагностирования Covid-19.

Бары и рестораны работают с максимальным наполнением 50% с обязательным закрытием к трем часам ночи. На свежем воздухе можно разместить столики не более чем для 10 человек. В противном случае – судебные иски неминуемы.

Италия

Тенденция к снижению уровня Covid-риска показывает стойкую стабильность. Это позволило перенести с 1 июня комендантский час с 23.00 до полуночи, а с 21 июня его хотят вообще отменить.

Также с 1 июня возобновили работу рестораны, бары и кафе. Чего нельзя пока сказать о ночных клубах.

Но к отмене масочного режима страна пока еще не готова.

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