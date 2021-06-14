В Украине, с началом активного сезона отпусков, развернется кампания по массовым прививкам против Covid-19 сотрудников отечественных гостиниц. Об этом проинформировало Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ), которое начнет проект вместе с Минздравом.
Речь идет не об одиноких случаях Covid-иммунизации, а о вакцинации целыми коллективами. Только при таком условии отель может претендовать на получение знака безопасности.
Но для начала администрациям гостиниц необходимо предоставить соответствующую информацию на электронный адрес ДАРТ dart@tourism.gov.ua. В частности, ожидаются данные о численности персонала, копии штатного расписания, о количестве номеров и т.д.
Конечным этапом должно быть внесение гостиницы с соответствующей отметкой по результатам кампании на официальный сайт ДАРТ.
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Источник: Львовская ОГА