В Украине, с началом активного сезона отпусков, развернется кампания по массовым прививкам против Covid-19 сотрудников отечественных гостиниц. Об этом проинформировало Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ), которое начнет проект вместе с Минздравом.

Речь идет не об одиноких случаях Covid-иммунизации, а о вакцинации целыми коллективами. Только при таком условии отель может претендовать на получение знака безопасности.

Но для начала администрациям гостиниц необходимо предоставить соответствующую информацию на электронный адрес ДАРТ dart@tourism.gov.ua. В частности, ожидаются данные о численности персонала, копии штатного расписания, о количестве номеров и т.д.

Конечным этапом должно быть внесение гостиницы с соответствующей отметкой по результатам кампании на официальный сайт ДАРТ.

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Источник: Львовская ОГА