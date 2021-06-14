В Украине рекомендуют вакцинировать от коронавируса беременных женщин препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Однако есть определенные предостережения.

Об этом сообщили в Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ). Они отметили, что вакцинироваться стоит в случае, когда польза от вакцинации превышает потенциальный риск.

— Если беременная имеет высокий риск заболеть Covid-19, например, женщина работает в медучреждении, где лечат вирус, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить с врачом возможность вакцинации, — отметили эксперты.

Врач может определить, превышает ли польза от вакцинации потенциальные риски. Эксперты рекомендуют вакцинироваться мРНК-вакциной (в Украине пока используется только одна такая вакцина – Comirnaty от Pfizer/BioNTech).

В Минздраве подчеркнули, что беременные женщины могут переносить заболевания тяжелее, но они не участвовали в клинических испытаниях вакцин. Однако вакцины против коронавируса, которые сейчас существуют, не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено негативного влияния на течение беременности. Сейчас до сих пор изучают их влияние на безопасность беременности.

В случае, если беременная получила первую дозу вакцины от Covid-19 на векторной платформе (например, Covishield от AstraZeneca) до начала или во время беременности, врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второго прививки.

— Потом женщина сама будет решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов, – отметили в министерстве.

В то же время женщины, которые вскармливают детей грудным молоком, могут вакцинироваться препаратами Comirnaty від Pfizer/BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) без оговорок. Производитель вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, (ее используют в Украине) в инструкции предупредил, что проводить прививку беременным и женщинам, которые вскармливают грудным молоком, запрещено.

Кроме того, ранее врач-иммунолог Федор Лапий отмечал, что вакцинироваться от Covid-19 запрещено людям, у которых есть тяжелая аллергия на составляющие препарата.