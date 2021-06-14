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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 420 случаев Covid-19

киев карантин

По состоянию на 14 июня в Украине официально зарегистрировано 2 223 978 заболевших Covid-19. За последние 24 часа коронавирусная инфекция диагностирована у 420 человек, из них 32 ребенка и 2 медработника. За минувшие сутки в госпитализации нуждались 464 человека.

Между тем, всего в Украине выздоровели 2 130 665 человек, за сутки 3 328.

Летальных случаев в целом по стране с начала пандемии зафиксировано 51 692, за минувшие сутки 13.

Всего сделано более 10 516 186 млн ПЦР-тестов, за сутки — 11 638.

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Распространение Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в г.Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

  • Винницкая область — 11 случаев;
  • Волынская область — 18 случаев;
  • Днепропетровская область — 18 случаев;
  • Донецкая область — 0 случаев;
  • Житомирская область — 24 случая;
  • Закарпатская область — 2 случая;
  • Запорожская область — 44 случая;
  • Ивано-Франковская область — 9 случаев;
  • Киевская область — 30 случаев;
  • Кировоградская область — 8 случаев;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Львовская область — 16 случаев;
  • Николаевская область — 42 случая;
  • Одесская область — 13 случаев;
  • Полтавская область — 11 случаев;
  • Ровенская область — 11 случаев;
  • Сумская область — 9 случая;
  • Тернопольская область — 27 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 0 случаев;
  • Черкасская область — 9 случаев;
  • Черновицкая область — 15 случаев;
  • Черниговская область — 1 случай.

Накануне, 13 июня, в Украине было зарегистрировано 857 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 37 у детей и 17 у медработников. Более подробную статистику Covid-19 в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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