По состоянию на 14 июня в Украине официально зарегистрировано 2 223 978 заболевших Covid-19. За последние 24 часа коронавирусная инфекция диагностирована у 420 человек, из них 32 ребенка и 2 медработника. За минувшие сутки в госпитализации нуждались 464 человека.
Между тем, всего в Украине выздоровели 2 130 665 человек, за сутки 3 328.
Летальных случаев в целом по стране с начала пандемии зафиксировано 51 692, за минувшие сутки 13.
Всего сделано более 10 516 186 млн ПЦР-тестов, за сутки — 11 638.
Распространение Covid-19 в регионах
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в г.Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
- Винницкая область — 11 случаев;
- Волынская область — 18 случаев;
- Днепропетровская область — 18 случаев;
- Донецкая область — 0 случаев;
- Житомирская область — 24 случая;
- Закарпатская область — 2 случая;
- Запорожская область — 44 случая;
- Ивано-Франковская область — 9 случаев;
- Киевская область — 30 случаев;
- Кировоградская область — 8 случаев;
- Луганская область — 4 случая;
- Львовская область — 16 случаев;
- Николаевская область — 42 случая;
- Одесская область — 13 случаев;
- Полтавская область — 11 случаев;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 9 случая;
- Тернопольская область — 27 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 4 случая;
- Хмельницкая область — 0 случаев;
- Черкасская область — 9 случаев;
- Черновицкая область — 15 случаев;
- Черниговская область — 1 случай.
Накануне, 13 июня, в Украине было зарегистрировано 857 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 37 у детей и 17 у медработников. Более подробную статистику Covid-19 в Украине смотрите на Фактах ICTV.