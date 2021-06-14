Жирные кислоты Омега-3, которые необходимы для здоровья человека, способны способствовать снижению заболеваемости раком. Исследование провела многопрофильная группа исследователей из Университета Лувена (UCLouvain).

Они выяснили, что биохимический механизм позволяет жирным кислотам Омега-3 замедлять развитие опухолей. Злокачественные клетки, поглощая один вид жирных кислот, умирают. Это происходит в процессе железо-зависимого перекисного окисления липидов.

То есть для уничтожения опухоли концентрация в ней жирных кислот Омега-3 должна быть как можно выше. В таком случае злокачественные клетки становятся перегруженными и не могут больше накапливать кислоту, а потому гибнут.

Во время исследования ученые применили 3D-систему культивирования злокачественных клеток. Они разделили лабораторных мышей на две группы, одну из которых посадили на диету с высоким содержанием докозагексаеновой кислоты. Как оказалось, развитие опухоли у первых грызунов существенно замедлилось по сравнению со вторыми.

— Вскоре мы обнаружили, что одни жирные кислоты стимулировали опухолевые клетки, а другие убивали их, — отметили ученые.

Это исследование UCLouvain показывает ценность жирных кислот Омега-3 в борьбе с раком. Исследователи советуют потреблять взрослым не менее 250 мг Омега-3 в день.

— Но исследования показывают, что наша диета обеспечивает в среднем от 50 до 100 мг на день. Это намного ниже минимально рекомендуемой дозы, — добавили они.

Недавно ученые из Пенсильванского университета разработали так называемый электронный нос, который сможет выявлять онкозаболевания. Он работает с точностью более 90% по образцам плазмы крови. Также он может выявлять онкологию на ранних стадиях.

Источник: Medicalxpress