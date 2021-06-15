Сразу 11 сел Белоцерковского района Киевской области с 11 июня 2021 ушли на карантинную изоляцию в связи с выявлением бешенства у бездомной кошки. Животное через некоторое время умерло. Об этом сообщила Белоцерковская РГА.

— Введен карантин на территориях сел Глыбочка, Пилипча, Городище, Бакалы, Малая Ольшанка, Сорокотяги, Малая Сквирка, Фесюры, Фастовка, Коржовка, Щербаки, — говорится в сообщении.

Кроме того, вне зоны доступа сейчас и охотничьи угодья Белоцерковской районной общественной организации Охотники и Рыболовы и ООО Зеленый Гай.

Как выяснилось, кошку взяли с улицы добрые люди, чтобы ее пролечить. Однако животное так и не поправилось, а жители села заподозрили неладное и забили тревогу.

Сейчас администрация района проводит бесплатные прививки от бешенства домашним животным и просит общину быть бдительными по отношению к своим пушистым любимцам.

Читайте также о еще одном случае бешенства животных. На этот раз это случилось в Киеве, а героями новости стали щенок и лисица, которые вскоре умерли от инфекции.

Источник: Белоцерковская РДА