Доцент кафедры отоларингологии Вашингтонского университета Нил Бхатт занимается лечением пациентов с проблемами голоса и постоянно записывает их разговоры. Это позволяет отслеживать изменения в их голосах во время каждой консультации.

— Я удивлен тем, насколько тяжелыми могут быть эти сеансы для моих пациентов. Многим не нравится то, каким они слышат свой голос в записи, — отметил он.

По словам врача, некоторые пациенты становятся настолько неуверенными, что наотрез отказываются слушать запись своего голоса. Этот дискомфорт, который мы испытываем при прослушивании голоса в аудиозаписи, вероятно, вызван сочетанием физиологии и психологии.

Нил Бхатт объяснил, что звук из аудиозаписи передается в ваш мозг иначе, чем звук, который генерируется, когда мы говорим. Во время прослушивания записи голоса звук проходит по воздуху и попадает в уши — это называют проводимостью воздуха.

Звуковая энергия заставляет вибрировать барабанную перепонку и мелкие ушные кости. Затем они передают звуковые колебания к улитке, которая стимулирует нервные аксоны посылать слуховой сигнал в мозг.

В то же время когда мы говорим, звук достигает внутреннего уха иначе. В то время как часть звука передается через воздушную проводимость, большая часть звука проходит непосредственно через кости черепа.

— Когда вы слышите свой собственный голос, когда говорите, это происходит через сочетание как внешней, так и внутренней проводимости, а внутренняя костная проводимость, по-видимому, усиливает более низкие частоты. Поэтому люди обычно воспринимают свой голос как более глубокий и насыщенный. Записанный голос, по сравнению с этим, может звучать тоньше и выше, что некоторые считают неприятным, — говорит врач.

Кроме того, причиной того, что вам не нравится голос в записи, может быть осознание разницы между самовосприятием и реальностью. Поскольку каждый голос уникален и является важным компонентом самоидентификации, это несоответствие может быть неприятным для человека.

Источник: CNN