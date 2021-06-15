Поскольку пандемия наделала много шума в мире, а вакцины были разработаны и применяются в экстренном порядке, то у женщин возникают закономерные вопросы, как вакцины влияют на женский организм, не вызывает ли прививка от Covid-19 нарушений здоровья. На эти вопросы отвечает Министерство здравоохранения Украины.

Как влияет вакцинация на женский организм?

Нет никаких исследований, которые бы свидетельствовали о том, что женский организм реагирует как-то иначе, чем мужской. Действительно, женщины больше заявляют о побочном действии вакцин, но это может быть из-за того, что женщин привито на 4% больше, чем мужчин.

Может ли вакцина привести к бесплодию?

Нет. Не может. Ходят слухи, что вакцина Pfizer может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка. Но тогда во время самого заболевания Covid-19 происходило бы тоже самое. А значит, миллионы женщин в мире после перенесенной коронавирусной инфекции за последний год не могли бы иметь детей. Но все не так.

Влияет ли вакцинация на результаты маммографии?

Да, влияет. После прививки вакциной Comirnaty/Pfizer BioNTech изредка возникает такой побочный эффект, как увеличение лимфатических узлов. Итак, учитывайте это, если собираетесь делать маммографию.

Может ли из-за вакцинации нарушиться менструальный цикл?

По этому поводу исследований нет, но нарушение менструального цикла — достаточно распространенная проблема. Поэтому, если вас это беспокоит, обратитесь к гинекологу.

Временные побочные эффекты, включая головную боль, усталость и жар, являются признаками активизации иммунной системы. Это — нормальный ответ на вакцины.