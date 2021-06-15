С 15 июня 2021 года во Франции начинают делать прививки от коронавируса подросткам от 12 лет.

Об этом информирует Министерство здравоохранения страны.

Для иммунизации необходимо разрешение обоих родителей. Кроме этого, нужно согласие самого ребенка.

В то же время ведомство не рекомендует вакцинироваться детям, у которых ранее после заражения развился мультисистемный воспалительный синдром.

Власти страны надеются, что вакцинация среди этой группы населения поспособствует возобновлению нормальной работы школ и колледжей.

Вакцинация против коронавируса

Прививки против коронавируса начали делать в мире с декабря 2020 года.

Сначала иммунизировали людей, которые находятся в группе риска: врачей, военнослужащих, правоохранителей, работников образовательной сферы. Также прививки получили пенсионеры, которые тяжелее переносят болезнь.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Le Figaro