Индийский штамм коронавируса обнаружили в 74 странах. Правительства разных государств опасаются, что он может стать доминирующим из-за быстрой распространенности.

Вспышку этого вида Covid-19 зафиксировали в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. По данным ученых, этот вид Covid-19 более заразительный, а также имеет более серьезные осложнения.

Органы здравоохранения со всего мира обмениваются данными о распространении индийского штамма Covid-19. Правительства стран опасаются, что в государствах с менее надежными системами мониторинга этот штамм имеет гораздо большее распространение, чем сообщают официальные данные.

По данным ученых из Индии и других стран, индийский штамм коронавируса имеет более серьезные симптомы, среди которых боль в животе и суставах, тошнота, рвота, потеря аппетита и слуха.

Симптомы индийского штамма Covid-19

Ученые сообщают, что головная боль, боль в горле и насморк сейчас — самые распространенные симптомы индийского штамма коронавируса в Великобритании и других странах.

По мнению профессора Тима Спектора, руководящего исследованием симптомов, индийский штамм по признакам больше похож на простуду, однако он заразительнее и опаснее.