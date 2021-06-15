Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Индийский штамм Covid-19 зафиксировали в более 70 странах

коронавірус

Индийский штамм коронавируса обнаружили в 74 странах. Правительства разных государств опасаются, что он может стать доминирующим из-за быстрой распространенности.

Вспышку этого вида Covid-19 зафиксировали в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. По данным ученых, этот вид Covid-19 более заразительный, а также имеет более серьезные осложнения.

Органы здравоохранения со всего мира обмениваются данными о распространении индийского штамма Covid-19. Правительства стран опасаются, что в государствах с менее надежными системами мониторинга этот штамм имеет гораздо большее распространение, чем сообщают официальные данные.

Читайте
Будет ли Covid-вакцинация ежегодной - ответ Минздрава

По данным ученых из Индии и других стран, индийский штамм коронавируса имеет более серьезные симптомы, среди которых боль в животе и суставах, тошнота, рвота, потеря аппетита и слуха.

Симптомы индийского штамма Covid-19

Ученые сообщают, что головная боль, боль в горле и насморк сейчас — самые распространенные симптомы индийского штамма коронавируса в Великобритании и других странах.

По мнению профессора Тима Спектора, руководящего исследованием симптомов, индийский штамм по признакам больше похож на простуду, однако он заразительнее и опаснее.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка